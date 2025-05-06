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Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові ДФС Роману Насірову

15:38, 6 травня 2025
Захист наполягав на звільненні Романа Насірова з-під варти.
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові ДФС Роману Насірову
Фото: cntime.cn.ua
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У вівторок, 6 травня, Апеляційна палата ВАКС відмовила в задоволенні апеляційної скарги захисників Романа Насірова на ухвалу Антикорсуду, якою йому було змінено запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 40 млн грн. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Зазначається, що сам Насіров під’єднався до засідання по ВКЗ (дистанційно), оскільки перебуває в СІЗО.

Захист наполягав на його звільненні з-під варти, зазначаючи, що твердження суду першої інстанції про ризик його переховування від правосуддя ґрунтуються виключно на припущеннях. Захисники наголосили, що бажання мобілізуватись у час війни не може трактуватися як спроба уникнути правосуддя, тим паче жоден свідок прямо не підтвердив, що Насіров мав такий намір.

На запитання судді про те, чому Насіров мобілізувався лише зараз, захист пояснив, що наприкінці березня 2025 року поліція зупинила його і повідомила, що він перебуває в розшуку ТЦК.

Крім того, за словами захисту, він одночасно стояв на обліку в Чернігівському, Івано-Франківському та Печерському ТЦК, через що в базах виникла плутанина.

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суд ВАКС Апеляційна палата ВАКС

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