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Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения экс-главе ГФС Роману Насирову

15:38, 6 мая 2025
Защита настаивала на освобождении Романа Насирова из-под стражи.
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения экс-главе ГФС Роману Насирову
Фото: cntime.cn.ua
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Во вторник, 6 мая, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защитников Романа Насирова на постановление Антикорсуда, которым ему была изменена мера пресечения на содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 40 млн грн. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Отмечается, что сам Насиров подключился к заседанию по ВКЗ (дистанционно), поскольку находится в СИЗО.

Защита настаивала на его освобождении из-под стражи, указывая, что утверждения суда первой инстанции о риске его уклонения от правосудия основаны исключительно на предположениях. Защитники подчеркнули, что желание мобилизоваться во время войны не может трактоваться как попытка избежать правосудия, тем более что ни один свидетель прямо не подтвердил, что Насиров имел такой умысел.

На вопрос судьи о том, почему Насиров мобилизовался только сейчас, защита пояснила, что в конце марта 2025 года полиция остановила его и сообщила, что он находится в розыске ТЦК.

Кроме того, по словам защиты, он одновременно числился на учете в Черниговском, Ивано-Франковском и Печерском ТЦК, из-за чего в базах возникла путаница.

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суд ВАКС Апелляционная палата ВАКС

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