Украина вернула из российского плена 205 защитников, фото

205 украинских военнослужащих возвращаются из плена в рамках обмена.

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В результате очередного обмена пленными в Украину вернулись 205 военнослужащих, которые находились в российском плену. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Среди освобожденных - как молодые бойцы, так и опытные военные из почти всех подразделений Вооруженных Сил. Это, в частности, защитники Мариуполя и воины, которые защищали позиции по всей линии фронта.

«Они были разбросаны по многим российским регионам, заключенные тюремной системой с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности. Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Спасибо партнерам, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, за посредничество и помощь. Спасибо тем, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену», - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина ежедневно ведет борьбу за освобождение своих граждан и сделает все возможное, чтобы вернуть каждого из них домой.

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