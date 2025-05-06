Практика судов
  1. В Украине

В Киеве мозаики и панно 1950–1980 годов получат дополнительную защиту

22:00, 6 мая 2025
В Киеве мозаики и панно получат новый уровень защиты.
В Киеве мозаики и панно 1950–1980 годов получат дополнительную защиту
Источник фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА/Facebook
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко сообщила, что киевские мозаики, панно и росписи 1950–1980-х годов получат дополнительную защиту. Для этого будет создана бессрочная работа экспертной группы по охране монументального искусства в столице. Соответствующее решение уже поддержал Киевсовет.

Эта группа уже обработала 135 объектов — мозаики, витражи, росписи, скульптуры, украшающие фасады и интерьеры киевских зданий.

«Все они внесены в информационно-аналитическую систему, чтобы сохранить их от разрушения и популяризировать среди горожан», — отметили в КГГА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Киев КГГА культура

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде зарегистрировали законопроект о деятельности частных компаний в военной сфере, которые смогут осуществлять импорт и экспорт оружия

Законопроект депутатов «Слуги народа» предусматривает, что импорт и экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему могут осуществляться субъектами, осуществляющими международную деятельность в военной сфере.

ВККС объявила поименные списки допущенных к сдаче экзамена кандидатов в местные суды

Стали известны фамилии кандидатов в судьи местных судов, которых 6 мая допустили к сдаче экзаменов.

Факт вручения бумажной повестки будет отображаться в Реестре военнообязанных «Оберег»

Кабмин предусмотрел, что факт вручения повестки на бланке будет отображаться в электронном реестре.

Фридрих Мерц избран канцлером Германии со второй попытки

Бундестаг избрал Фридриха Мерца канцлером Германии.

Парламентский комитет поддержал ратификацию соглашения о недрах с США

Комитет по иностранным делам принял решение рекомендовать к ратификации соглашение с США о полезных ископаемых.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду