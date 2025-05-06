В Киеве мозаики и панно 1950–1980 годов получат дополнительную защиту

В Киеве мозаики и панно получат новый уровень защиты.

Источник фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА/Facebook

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Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко сообщила, что киевские мозаики, панно и росписи 1950–1980-х годов получат дополнительную защиту. Для этого будет создана бессрочная работа экспертной группы по охране монументального искусства в столице. Соответствующее решение уже поддержал Киевсовет.

Эта группа уже обработала 135 объектов — мозаики, витражи, росписи, скульптуры, украшающие фасады и интерьеры киевских зданий.

«Все они внесены в информационно-аналитическую систему, чтобы сохранить их от разрушения и популяризировать среди горожан», — отметили в КГГА.

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