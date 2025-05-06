Вторая попытка голосования за избрание Мерца канцлером Германии состоится 6 мая

Фридриха Мерца попытаются вновь избрать во втором туре 6 мая.

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Второй тур голосования за канцлера Германии в Бундестаге состоится сегодня, 6 мая. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на лидера СДПН Ларса Клингбайля.

Лидер парламентской группы ХДС/ХСС Йенс Шпан заявил в Бундестаге: «Будет второй тур голосования. Фридрих Мерц будет баллотироваться по нашему предложению, предложению СДПН и ХДС/ХСС». После почти двух часов обсуждений в парламентской группе Шпан выступил перед прессой. Союз, по его словам, поддерживает Фридриха Мерца. Они пойдут во второй тур выборов единым фронтом.

Напомним, Фридриха Мерца не избрали на пост канцлера Германии в первом туре. За него проголосовало 310 депутатов Бундестага при необходимых 316.

Такого в истории Федеративной Республики еще никогда не происходило.

В то же время, как сообщает SZ, «зеленые» исключают возможность помочь черно-красной коалиции выйти из сложного положения и обеспечить Фридриху Мерцу большинство для избрания на пост канцлера.

Автор: Наталя Мамченко

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