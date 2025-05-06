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Друга спроба голосування за обрання Мерца канцлером Німеччини відбудеться 6 травня

15:17, 6 травня 2025
Фрідріха Мерца спробують знов обрати у другому турі 6 травня.
Друга спроба голосування за обрання Мерца канцлером Німеччини відбудеться 6 травня
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Другий тур голосування за канцлера Німеччини у Бундестазі відбудеться сьогодні, 6 травня. Про це повідомляють німецькі медіа з посиланням на лідера СДПН Ларса Клінгбайля. 

Лідер парламентської групи ХДС/ХСС Єнс Шпан заявив у Бундестазі: «Буде другий тур голосування. Фрідріх Мерц балотуватиметься на виборах за нашою пропозицією, пропозицією СДПН та ХДС/ХСС». Після майже двох годин обговорень у парламентській групі Шпан вже з'явився перед пресою. Союз, каже він, підтримує Фрідріха Мерца. Вони підуть у другий тур виборів єдиним фронтом.

Нагадаємо, Фрідріха Мерца не обрали на посаду канцлера Німеччини у першому турі. За нього проголосувало 310 депутатів Бундестагу при 316 необхідних. 

Такого ще ніколи не траплялося в історії федеративної республіки.

Водночас, як повідомляє SZ, «зелені» виключають можливість допомогти чорно-червоній коаліції вийти з її скрутного становища та надати Фрідріху Мерцу більшість на посаді канцлера.

Автор: Наталя Мамченко

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Німеччина

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