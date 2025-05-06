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Uber та китайська Pony AI запускають безпілотні таксі на Близькому Сході

18:03, 6 травня 2025
Uber та китайська компанія Pony AI готують пілотний проєкт автономних перевезень, який згодом має вийти на глобальні ринки.
Uber та китайська Pony AI запускають безпілотні таксі на Близькому Сході
Джерело фото: charlesdeluvio / Unsplash
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Uber уклала стратегічне партнерство з китайською компанією Pony AI для запуску безпілотних таксі на Близькому Сході. Пілотний проєкт буде реалізовано наприкінці 2025 року, а в майбутньому пошириться на інші міжнародні ринки. Про це пише Reuters.

В рамках угоди Uber надасть свою платформу для бронювання поїздок, а Pony AI забезпечить самі транспортні засоби з автономним керуванням, які базуються на автомобілях Toyota.

Зазначається, що на першому етапі в автомобілях будуть оператори безпеки, а потім планується перехід до повністю автономних перевезень.

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штучний інтелект таксі

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