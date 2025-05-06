П’янка в кабінеті університету обернулась в’язницею – судили харківського іменинника

У Харкові викладач університету вбив колегу під час святкування власного дня народження.

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Дзержинський районний суд Харкова визнав винним у вбивстві співробітника Харківського національного університету імені Каразіна, який у стані алкогольного сп’яніння смертельно поранив колегу під час святкування свого дня народження на роботі.

Про це йдеться у вироку суду у справі №638/18444/18.

Інцидент стався у вересні 2018 року. Обвинувачений запросив п’ятьох колег до робочого кабінету, щоб разом відзначити своє свято. Після вживання алкоголю більшість компанії розійшлася, а в приміщенні залишились лише іменинник і ще один працівник університету. Між ними виник конфлікт, який завершився трагедією.

За матеріалами справи, підсудний наніс колезі шість ударів гострим предметом — у шию та руку. Потерпілий встиг вийти з приміщення, однак знепритомнів біля сходів та помер.

Обвинувачений своєї провини не визнав. Він заявляв, що не мав мотиву для вбивства, а також критикував дії слідства, зокрема за відсутність деяких експертиз та відбитків пальців на знарядді злочину.

Попри це, суд визнав чоловіка винним та призначив дев’ять років позбавлення волі. Крім того, він має виплатити 500 тисяч гривень моральної компенсації вдові загиблого.

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