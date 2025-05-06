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Пьянка в кабинете университета обернулась тюрьмой – судили харьковского именинника

21:13, 6 мая 2025
В Харькове преподаватель университета убил коллегу во время празднования собственного дня рождения.
Пьянка в кабинете университета обернулась тюрьмой – судили харьковского именинника
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Дзержинский районный суд Харькова признал виновным в убийстве сотрудника Харьковского национального университета имени Каразина, который в состоянии алкогольного опьянения смертельно ранил коллегу во время празднования своего дня рождения на работе.

Об этом говорится в приговоре суда по делу №638/18444/18.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Обвиняемый пригласил пятерых коллег в рабочий кабинет, чтобы вместе отметить свой праздник. После употребления алкоголя большинство компании разошлась, а в помещении остались только именинник и еще один работник университета. Между ними возник конфликт, который завершился трагедией.

По материалам дела, подсудимый нанес коллеге шесть ударов острым предметом - в шею и руку. Пострадавший успел выйти из помещения, однако потерял сознание возле лестницы и умер.

Обвиняемый своей вины не признал. Он заявлял, что не имел мотива для убийства, а также критиковал действия следствия, в частности за отсутствие некоторых экспертиз и отпечатков пальцев на орудии преступления.

Несмотря на это, суд признал мужчину виновным и назначил девять лет лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить 500 тысяч гривен моральной компенсации вдове погибшего.

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