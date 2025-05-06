Uber и китайская Pony AI запускают беспилотные такси на Ближнем Востоке

Uber и китайская компания Pony AI готовят пилотный проект автономных перевозок, который впоследствии должен выйти на глобальные рынки.

Источник фото: charlesdeluvio / Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Uber заключила стратегическое партнерство с китайской компанией Pony AI для запуска беспилотных такси на Ближнем Востоке. Пилотный проект будет реализован в конце 2025 года, а в будущем распространится на другие международные рынки. Об этом пишет Reuters.

В рамках соглашения Uber предоставит свою платформу для бронирования поездок, а Pony AI обеспечит сами транспортные средства с автономным управлением, основанные на автомобилях Toyota.

Отмечается, что на первом этапе в автомобилях будут находиться операторы безопасности, а затем планируется переход к полностью автономным перевозкам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.