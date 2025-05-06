Uber и китайская Pony AI запускают беспилотные такси на Ближнем Востоке

Uber заключила стратегическое партнерство с китайской компанией Pony AI для запуска беспилотных такси на Ближнем Востоке. Пилотный проект будет реализован в конце 2025 года, а в будущем распространится на другие международные рынки. Об этом пишет Reuters.
В рамках соглашения Uber предоставит свою платформу для бронирования поездок, а Pony AI обеспечит сами транспортные средства с автономным управлением, основанные на автомобилях Toyota.
Отмечается, что на первом этапе в автомобилях будут находиться операторы безопасности, а затем планируется переход к полностью автономным перевозкам.
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