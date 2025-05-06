У Києві мозаїки та панно 1950-1980 років отримають додатковий захист

У Києві мозаїки та панно отримають новий рівень захисту.

Джерело фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА/Facebook

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Заступниця голова КМДА Ганна Старостенко повідомила, що київські мозаїки, панно та розписи 1950–1980-х отримають додатковий захист. Для цього буде створена безстрокова робота експертної групи із захисту монументального мистецтва у столиці. Відповідне рішення уже підтримала Київрада.

Ця група вже опрацювала 135 об’єктів — мозаїки, вітражі, розписи, скульптури, що прикрашають фасади та інтер’єри київських будівель.

«Усі вони внесені до інформаційно-аналітичної системи, щоб зберегти їх від руйнування та популяризувати серед містян», - вказали у КМДА.

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