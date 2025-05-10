Трамп призначив на топ-посаду у прокуратуру телеведучу з Fox News

Суддя Жанін Пірро буде призначена тимчасовим прокурором США по округу Колумбія.

Джерело фото: John Lamparski/Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп оголосив про призначення телеведучої Fox News Жанін Пірро тимчасовою головою федеральної прокуратури у Вашингтоні.

«Я радий оголосити, що суддя Жанін Пірро буде призначена тимчасовим прокурором США по округу Колумбія... Жанін неймовірно кваліфікована для цієї посади й вважається одним із найкращих окружних прокурорів в історії штату Нью-Йорк. Вона сама по собі неперевершена. Вітаю, Жанін!», - написав він у соцмережі Truth Social.

Зазначається, що Пірро була однією з провідних телеведучих на телеканалі Fox News. Вона працювала в популярній програмі «The Five», а до цього вела власну програму «Справедливість з суддею Жанін».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.