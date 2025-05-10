МЗС України висловило демарш країнам, чиї лідери були присутні на параді в Москві

Україна висловила демарш країнам, чиї лідери відвідали парад у Москві.

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У Міністерстві закордонних справ висловили демарш низці акредитованих в Україні керівникам дипломатичних місій держав, чиї вищі посадові особи були присутні на військовому параді у Москві. Про це повідомили у МЗС.

Зокрема, перший заступник міністра Сергій Кислиця наголосив, що в умовах російської агресії, масових вбивств українців, ударів проти цивільної інфраструктури, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, Україна розцінює присутність на параді держави-агресора вищих посадових осіб іноземних країн як недружній крок.

«Присутність вищих посадових осіб низки держав на організованих Кремлем заходах не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв Другої світової війни, а фактично є наругою над нею, підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни Росії проти України», - вказали там.

Нагадаємо, що Україна висилає з Києва двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини. Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про вислання з країни двох працівників українського посольства, яких він звинуватив у нібито шпигунській діяльності.

Додамо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС. За його словами, «налаштовані на конструктивний діалог».

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