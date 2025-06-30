230 вольт вместо 220 — в Украине с 1 июля меняются стандарты напряжения в электросети

С 1 июля в Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электроснабжения.

Фото: goloskarpat.info

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 июля в Украине вступает в силу обновленный стандарт напряжения в электросетях — 230/400 В вместо нынешних 220/380 В. Об этом сообщала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Ожидается, что эти изменения положительно повлияют на качество электроснабжения.

Стабильное напряжение уменьшит риски повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям, а также снизит потребность в дополнительных средствах защиты, таких как стабилизаторы. Кроме того, это будет способствовать повышению энергоэффективности — электроприборы смогут работать в оптимальном режиме, без перегрузок и потерь мощности.

Напомним, большинство современной техники уже давно проектируется под стандарт 230 В. Переход на европейский стандарт в Украине позволит избежать проблем с совместимостью и повысит надежность электроснабжения.

Добавим, в ДТЭК объяснили, безопасен ли для бытовой техники переход на 230 вольт с июля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.