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Средства от лицензий игорного бизнеса, которые ранее шли на программы МОН и Минздрава, передадут на оборонные закупки – изменения в бюджет

16:21, 30 июня 2025
В настоящее время средства, полученные в качестве платы за лицензии на проведение азартных игр, должны идти на печать учебников и закупку лекарственных средств, но правительство планирует перенаправить их на закупку военной техники.
Средства от лицензий игорного бизнеса, которые ранее шли на программы МОН и Минздрава, передадут на оборонные закупки – изменения в бюджет
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Средства от лицензий игорного бизнеса и лотерей, которые ранее шли на программы Министерства образования, Минздрава и Министерства молодежи и спорта, будут направляться Министерству обороны на закупку военной техники. Это предусматривает законопроект 13439 о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство зарегистрировало его в Верховной Раде 30 июня.

Так, в статье 24 закона о бюджете предлагается установить, что в 2025 году средства, полученные в специальный фонд государственного бюджета за счет платы за лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей, направляются с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года на осуществление мероприятий по закупке специальной техники и оборудования.

В настоящее время (в соответствии с действующей редакцией закона) эти средства от азартных игр направляются на:

  • осуществление общегосударственных мероприятий в сфере образования, в частности издание, приобретение, доставку учебников, пособий и учебно-методической литературы для учащихся полного общего среднего образования и педагогических работников, издание интерактивных электронных приложений к учебникам, апробацию учебной литературы по бюджетной программе «Общегосударственные мероприятия в сфере образования»;
  • закупку лекарственных средств (в том числе тех, которые подлежат закупке в соответствии с договорами управляемого доступа), иммунобиологических препаратов (вакцин), медицинских изделий и вспомогательных средств к ним по бюджетной программе «Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера» и т.д.

В целом расходы в законопроекте увеличиваются на 449,8 млрд грн. Из них 412,4 млрд грн – расходы на оборону, из которых 215,9 млрд грн – на закупку оружия и техники.

Также 3,4 млрд грн будет стоить новая программа Минцифры для закупки техники и оборудования, тестирующих перспективные defense tech-решения. Еще плюс 2,77 млрд грн пойдут Минцифры для увеличения уставного капитала Фонда развития инноваций.

Кроме того, на закупку военной техники будут передавать треть средств «военного НДФЛ», которые ранее шли Госспецсвязи.

Следует отметить, что изменениями в бюджет также предлагается передать 160 млн грн Государственному агентству «Плей Сити» – ранее эти средства были предусмотрены для ныне ликвидированной КРАИЛ.

Автор: Наталя Мамченко

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