Европа готовится к первой большой жаре 2025 года: температура поднимается до 42°C

В нескольких странах Европы температура поднимается до 42°C — власти объявляют тревогу.

Источник фото: Kostas Kourgias/EPA

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Страны Европы оказались в состоянии повышенной готовности из-за первой масштабной жары этим летом — температура в отдельных регионах превышает 40°C и местами достигает 42°C. Власти предупреждают о рисках для здоровья, лесных пожарах и влиянии на инфраструктуру на фоне климатического кризиса, который продолжает усиливаться. Об этом пишет The Guardian.

Испанское метеоагентство Aemet сообщило о специальном предупреждении — ожидается до 42°C. Граждан призывают избегать солнца, пить много воды и заботиться о уязвимых группах населения.

Аналогичная ситуация в Португалии: две трети территории страны объявлены зоной повышенного риска из-за жары и вероятности лесных пожаров. В Лиссабоне температура достигнет 42°C.

Во Франции 84 департамента получили предупреждение о жаре. Власти Марселя открыли общественные бассейны бесплатно для жителей, чтобы смягчить влияние жары.

Италия вводит ограничения на работу на открытом воздухе в дневное время на Сицилии и в Лигурии.

В Греции в районе южнее Афин вспыхнул крупный пожар, который вынудил эвакуировать жителей и закрыть часть прибрежной дороги к Суниону — популярному туристическому месту с храмом Посейдона.

Текущая жара — очередной этап серии температурных рекордов. Март этого года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Европе, сообщает Copernicus. Ученые предупреждают: увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений — следствие глобального потепления.

По данным Lancet Public Health, к концу столетия смертность от жары в Европе может утроиться. Уже сегодня жара уносит около 44 тысяч жизней ежегодно. Если температура на планете повысится на 3°C, это число может возрасти до 129 тысяч в год.

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