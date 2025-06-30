У Британії вибухнув скандал через кліп на пісню Jatt Mehkma, в якому діти стріляють зі зброї

У кліпі діти з імітаційною зброєю відкривають вогонь у стилізованій гангстерській сцені — уряд розглядає заборону на в’їзд для його авторів.

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Британський уряд отримав офіційну скаргу щодо музичного відео Jatt Mehkma, яке викликало резонанс через сцени з дітьми, що тримають у руках імітаційну вогнепальну зброю. Про це повідомляє Deadline.

Ролик знімали у центрі Бірмінгема та в замку Істнор у графстві Герефордшир.

У фіналі кліпу четверо хлопчиків приєднуються до головної героїні, яку грає пакистанська акторка Мевіш Хаят (зірка серіалу Ms. Marvel), і відкривають вогонь із фейкових автоматів і рушниць. За сюжетом — це стилізована гангстерська історія. Автором відео є відомий індійський репер Yo Yo Honey Singh.

Парламентарка від Західного Мідленду Мануела Пертеґелла звернулась до МВС Великої Британії зі скаргою на ролик, який вже набрав майже 40 мільйонів переглядів на YouTube та раніше звучав на радіо BBC Asian Network.

Можлива заборона на в’їзд

За даними джерел Deadline, британські чиновники розглядають запровадження так званих exclusion orders — заборон на в’їзд — щодо Мевіш Хаят і Yo Yo Honey Singh. Формальною підставою може стати положення про те, що їхня присутність «не сприяє суспільному благу». Уряд офіційно не коментує такі рішення, але особам, щодо яких вони ухвалені, надсилають письмове повідомлення.

Представники обох зірок відмовилися від коментарів. Так само не відповіли на запити режисер кліпу Міхір Ґулаті та компанія Blue Bling Production House, яка займалася організацією зйомок у Британії.

Обурення з боку релігійних лідерів і правозахисників

Своє занепокоєння висловив директор Асоціації британських мусульман шейх Пол Салахуддін Армстронг, який закликав дитячі захисні служби та регуляторні органи провести розслідування. Він заявив, що бачити британських дітей зі зброєю в стилізованій гангстерській сцені — це «моральний і, можливо, правовий провал».

«Це не мистецтво. Це безвідповідальне прославлення насильства під виглядом культурного продукту. Такі речі підривають наші спільні зусилля вивести молодь із вуличної культури та дати їй шанс на гідне життя», — сказав Армстронг.

Кліп більше не транслюватимуть на BBC

У відповідь на скандал BBC Asian Network припинила ротацію треку. У заяві BBC йдеться, що кожна композиція для плейлисту оцінюється індивідуально, з урахуванням музичної якості та відповідності аудиторії.

Станом на зараз музичне відео Jatt Mehkma залишається доступним на YouTube. Слідчі дії у справі офіційно не розпочаті, проте ситуація перебуває під контролем МВС Великої Британії.

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