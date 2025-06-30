Военнослужащим 18-24 лет, отслужившим по контракту, будет гарантирована отсрочка на год – Минобороны

Для добровольцев 18-24 лет, отслуживших по контракту, будет гарантирована отсрочка от мобилизации на целых 12 месяцев.

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Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающих 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по «Контракту 18–24».

Соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, одобрен на заседании правительства.

Ранее, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на воинский учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки к Закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», по мнению Минобороны, устранят эту неопределенность.

«Кроме того, гарантированная законодательно отсрочка предоставит возможность добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию», – добавили в правительстве.

Напомним, в феврале Министерство обороны Украины официально начало проект «Контракт 18-24». Это добровольная инициатива для украинцев в возрасте 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Вместе с тем, это лишь законопроект. Для того чтобы изменения вступили в силу, за них должна проголосовать Верховная Рада.

Автор: Наталя Мамченко

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