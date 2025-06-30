Военнослужащим 18-24 лет, отслужившим по контракту, будет гарантирована отсрочка на год – Минобороны

Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающих 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по «Контракту 18–24».
Соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, одобрен на заседании правительства.
Ранее, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на воинский учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки к Закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», по мнению Минобороны, устранят эту неопределенность.
«Кроме того, гарантированная законодательно отсрочка предоставит возможность добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию», – добавили в правительстве.
Напомним, в феврале Министерство обороны Украины официально начало проект «Контракт 18-24». Это добровольная инициатива для украинцев в возрасте 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.
Вместе с тем, это лишь законопроект. Для того чтобы изменения вступили в силу, за них должна проголосовать Верховная Рада.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.