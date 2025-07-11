3000 новых домов, 10 тысяч укрытий и новое крыло больницы – результаты римской конференции

Во время конференции в Риме Украина заключила соглашения на миллиарды для восстановления.

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Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк подытожила первые результаты международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC-2025), состоявшейся в Риме. По ее словам, достигнуты правительственные договоренности и подписаны соглашения, которые поддержат устойчивость Украины и восстановление громад.

Ключевые договоренности:

- Программа PREPARE Ukraine: $200 млн на пять лет для прозрачной подготовки муниципальных проектов - от мостов до новых производств.

- Швейцария: €4,8 млрд до 2036 года на проекты в энергетике, транспорте, машиностроении, водоснабжении и реагировании на чрезвычайные ситуации.

- Финляндия: строительство более 10 тыс. укрытий гражданской защиты в течение 10 лет.

- Нидерланды: €300 млн в 2025-2026 годах на энергетическую инфраструктуру и водоснабжение, в том числе €4 млн на новое крыло детской больницы во Львове.

- Италия: €33,5 млн на реставрацию шести объектов культурного наследия в Одессе и €6 млн на восстановление двух оросительных систем в Одесской области.

- Банк развития Совета Европы: дополнительные €100 млн для программы «еВідновлення», что позволит 3000 семьям приобрести новое жилье.

- Литва: €21 млн на восстановление инфраструктуры и модернизацию образования для детей и молодежи.

- Здравоохранение: семь соглашений на €75 млн, в том числе €30 млн льготного кредита от Италии на строительство детской больницы в Одессе.

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