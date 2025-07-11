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3000 нових домівок, 10 тисяч укриттів і нове крило лікарні — результати римської конференції

21:29, 11 липня 2025
Під час конференції в Римі Україна уклала угоди на мільярди для відновлення.
3000 нових домівок, 10 тисяч укриттів і нове крило лікарні — результати римської конференції
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Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк підсумувала перші результати міжнародної Конференції з питань відновлення України (URC-2025), що відбулася в Римі. За її словами, досягнуто урядових домовленостей і підписано угод, які підтримають стійкість України та відбудову громад.

Ключові домовленості:

  • Програма PREPARE Ukraine: $200 млн на п’ять років для прозорої підготовки муніципальних проєктів – від мостів до нових виробництв.
  • Швейцарія: €4,8 млрд до 2036 року на проєкти в енергетиці, транспорті, машинобудуванні, водопостачанні та реагуванні на надзвичайні ситуації.
  • Фінляндія: будівництво понад 10 тис. укриттів цивільного захисту протягом 10 років.
  • Нідерланди: €300 млн у 2025–2026 роках на енергетичну інфраструктуру та водопостачання, зокрема €4 млн на нове крило дитячої лікарні у Львові.
  • Італія: €33,5 млн на реставрацію шести об’єктів культурної спадщини в Одесі та €6 млн на відновлення двох зрошувальних систем в Одеській області.
  • Банк розвитку Ради Європи: додаткові €100 млн для програми «єВідновлення», що дозволить 3000 сім’ям придбати нове житло.
  • Литва: €21 млн на відновлення інфраструктури та модернізацію освіти для дітей і молоді.
  • Охорона здоров’я: сім угод на €75 млн, зокрема €30 млн пільгового кредиту від Італії на будівництво дитячої лікарні в Одесі.

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Україна укриття лікарня

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