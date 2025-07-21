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Мін’юст пояснив, як отримати статус дитини, яка постраждала від війни: хто має право та які документи потрібні

20:24, 21 липня 2025
В Україні діє правовий механізм — надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту.
Мін’юст пояснив, як отримати статус дитини, яка постраждала від війни: хто має право та які документи потрібні
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Понад мільйон українських дітей були змушені залишити свої домівки через повномасштабну війну. Тисячі з них пережили втрати, евакуації та обстріли, а десятки тисяч щодня стикаються з глибокими психологічними травмами. Щоб забезпечити їм належний захист і підтримку, в Україні діє правовий механізм — надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту.

Хто має право на статус

Такий статус можуть отримати неповнолітні, які зазнали:

  • поранень, контузії або каліцтва;
  • фізичного чи сексуального насильства;
  • викрадення або незаконного вивезення за кордон;
  • незаконного утримання (включно з перебуванням у полоні);
  • залучення до збройних формувань;
  • психологічного насильства.

Як подати заяву

Звернення щодо надання статусу подається до найближчої служби у справах дітей. Заяву можуть подати:

  • батьки або інші законні представники дитини;
  • сама дитина (від 14 років);
  • органи опіки і піклування;
  • інші родичі (бабуся, дідусь, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра тощо).

Необхідні документи

До заяви слід додати:

  • копії документів, що посвідчують особу дитини та заявника;
  • документи, що підтверджують родинні зв’язки або повноваження;
  • згоду на обробку персональних даних;
  • за наявності — довідку ВПО, витяг з реєстру громади.

Також подаються документи, що підтверджують факт того, що дитина постраждала: медичні довідки, висновки експертиз, матеріали слідства, свідоцтва про смерть рідних, висновки соцслужб тощо. Детальний перелік доступний у відповідному Порядку або в службі у справах дітей.

Які переваги дає статус

Наразі держава гарантує таким дітям безоплатне харчування у державних та комунальних закладах освіти. У майбутньому можливе розширення пільг — зокрема, на оздоровлення та психологічну допомогу.

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