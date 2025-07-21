Мін’юст пояснив, як отримати статус дитини, яка постраждала від війни: хто має право та які документи потрібні

Понад мільйон українських дітей були змушені залишити свої домівки через повномасштабну війну. Тисячі з них пережили втрати, евакуації та обстріли, а десятки тисяч щодня стикаються з глибокими психологічними травмами. Щоб забезпечити їм належний захист і підтримку, в Україні діє правовий механізм — надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту.
Хто має право на статус
Такий статус можуть отримати неповнолітні, які зазнали:
Як подати заяву
Звернення щодо надання статусу подається до найближчої служби у справах дітей. Заяву можуть подати:
Необхідні документи
До заяви слід додати:
Також подаються документи, що підтверджують факт того, що дитина постраждала: медичні довідки, висновки експертиз, матеріали слідства, свідоцтва про смерть рідних, висновки соцслужб тощо. Детальний перелік доступний у відповідному Порядку або в службі у справах дітей.
Які переваги дає статус
Наразі держава гарантує таким дітям безоплатне харчування у державних та комунальних закладах освіти. У майбутньому можливе розширення пільг — зокрема, на оздоровлення та психологічну допомогу.
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