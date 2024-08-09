Кабмін призначив першого заступника міністра енергетики Германа Галущенка

Кабінет Міністрів на засіданні 9 серпня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Юрія Шейка призначили першим заступником міністра енергетики України.
Погоджено призначення:
Романа Боднара головою Івано-Франківської районної державної адміністрації
Павла Грабського головою Львівської районної державної адміністрації
Дениса Денищенка заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.
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