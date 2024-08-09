Кабмін призначив першого заступника міністра енергетики Германа Галущенка

Уряд призначив Юрія Шейка першим заступником міністра енергетики: які ще кадрові рішення були ухвалені.

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Кабінет Міністрів на засіданні 9 серпня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Юрія Шейка призначили першим заступником міністра енергетики України.

Погоджено призначення:

Романа Боднара головою Івано-Франківської районної державної адміністрації

Павла Грабського головою Львівської районної державної адміністрації

Дениса Денищенка заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.

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