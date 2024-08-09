Кабмин назначил первого заместителя министра энергетики Германа Галущенко

Кабинет Министров на заседании 9 августа принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Юрий Шейко был назначен первым заместителем министра энергетики Украины.
Согласовано назначение:
Романа Боднара главой Ивано-Франковской районной государственной администрации
Павла Грабского главой Львовской районной государственной администрации
Дениса Денищенко заместителем председателя Луганской облгосадминистрации.
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