Как попасть на безвозмездную консультацию к офтальмологу – в НСЗУ ответили

Электронное направление не «привязано» к определенному медицинскому учреждению или даже городу.

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Измерение остроты зрения и офтальмоскопию (диагностика глазного дна) может провести семейный врач, терапевт или педиатр. В случае, если семейный врач направляет к офтальмологу, то в НСЗУ отмечают, что консультация и осмотр офтальмолога безвозмездны в любой поликлинике или диагностическом центре, которые имеют договор с Нацслужбой здоровья по пакету «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях» и в которых работает такой врач-специалист.

В случае, если возникла травма глаза, следует обратиться в больницу безотлагательно. Для этого электронное направление не требуется.

Как пишут в НСЗУ, как и когда с е-направлением можно попасть на прием к офтальмологу можно узнать в медицинском учреждении. Если врач в длительном отпуске – обратиться в другой диагностический центр.

Электронное направление не «привязано» к определенному медицинскому учреждению или даже городу.

«Даже если направление вам выписал врач, например, из Одессы, обратиться к офтальмологу вы сможете во Львове», - отмечают в НСЗУ.

Но следует помнить, что направление действует один год.

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