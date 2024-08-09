Практика судов
  1. Общество

Как попасть на безвозмездную консультацию к офтальмологу – в НСЗУ ответили

19:58, 9 августа 2024
Электронное направление не «привязано» к определенному медицинскому учреждению или даже городу.
Как попасть на безвозмездную консультацию к офтальмологу – в НСЗУ ответили
Источник фото: Brands&People / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Измерение остроты зрения и офтальмоскопию (диагностика глазного дна) может провести семейный врач, терапевт или педиатр. В случае, если семейный врач направляет к офтальмологу, то в НСЗУ отмечают, что консультация и осмотр офтальмолога безвозмездны в любой поликлинике или диагностическом центре, которые имеют договор с Нацслужбой здоровья по пакету «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях» и в которых работает такой врач-специалист.

В случае, если возникла травма глаза, следует обратиться в больницу безотлагательно. Для этого электронное направление не требуется.

Как пишут в НСЗУ, как и когда с е-направлением можно попасть на прием к офтальмологу можно узнать в медицинском учреждении. Если врач в длительном отпуске – обратиться в другой диагностический центр.

Электронное направление не «привязано» к определенному медицинскому учреждению или даже городу.

«Даже если направление вам выписал врач, например, из Одессы, обратиться к офтальмологу вы сможете во Львове», - отмечают в НСЗУ.

Но следует помнить, что направление действует один год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о зарегистрированных партнерствах для разнополых и однополых пар поддержал Комитет по вопросам здоровья нации

Законопроект предлагает ввести регистрируемое партнерство как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей одного или разных полов.

С утвержденным кодом классификации должностей госслужбы согласны только 44% госслужащих – НАДС

Наиболее недовольными результатами классификации должностей оказались государственные служащие наиболее многочисленной категории госслужбы – категории «В».

В Украине появится Градостроительный кадастр на государственном уровне

Кабмин решил, что нужно создать Градостроительный кадастр.

Дизельные генераторы не подпадают под упрощенный режим уплаты таможенных платежей для ввоза

Депутаты сообщили, что приняли закон об освобождении от пошлины и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики, однако один из самых распространенных видов генераторов это не затронуло.

В Совете судей и в ВСП рассказали, почему к идее введения обязательной специализации судей в делах о военных и воинских преступлениях есть замечания

Внедрению специализации по рассмотрению дел о военных и воинских преступлениях могут помешать проблемы в судейских коллективах на общую нехватку судей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області