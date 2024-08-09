Як потрапити на безоплатну консультацію до офтальмолога – у НСЗУ відповіли

Електронне направлення не «прив’язане» до певного медичного закладу чи навіть міста.

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Вимірювання гостроти зору та офтальмоскопію (діагностику очного дна) може провести сімейний лікар, терапевт чи педіатр. У випадку, якщо сімейний лікар направляє до офтальмолога, то у НСЗУ зазначають, що консультація та огляд офтальмолога безоплатні у будь-якій поліклініці чи діагностичному центрі, які мають договір із Нацслужбою здоров’я за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» та в яких працює такий лікар-спеціаліст.

У випадку, якщо виникла травма ока, необхідно звернутись до лікарні невідкладно. Для цього електронне направлення не потрібне.

Як пишуть у НСЗУ, як та коли з е-направленням можна потрапити на прийом до офтальмолога можна дізнатися у медичному закладі. Якщо лікар у тривалій відпустці – звернутися до іншого діагностичного центру.

Електронне направлення не «прив’язане» до певного медичного закладу чи навіть міста.

«Навіть якщо направлення вам виписав лікар, наприклад, з Одеси, звернутись до офтальмолога ви зможете у Львові», - наголошують у НСЗУ.

Але слід пам’ятати, що направлення діє один рік.

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