У Держбюджеті на 2024 рік передбачено 2,5 млрд гривень на шкільні укриття, що в майже 2 рази більше, ніж торік

Держава інвестує 2,5 млрд гривень у 2024 році для захисту учнів у 12 областях.

Джерело фото: nus.org.ua

У бюджеті на 2024 рік передбачено 2,5 млрд грн для будівництва шкільних укриттів, що в 1,7 раза більше, ніж у 2023 році. Завдяки цим коштам планується облаштувати близько 57 укриттів у 12 областях України, зокрема у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

За словами заступника Міністра фінансів Романа Єрмоличева, забезпечення безпеки учнів і вчителів під час навчання є пріоритетом, особливо в умовах повномасштабної війни. Виділені кошти дозволять модернізувати заклади освіти, закупити необхідне обладнання та матеріали, а також реалізувати додаткові заходи для безпеки школярів.

Крім цього, у державному бюджеті на 2024 рік передбачено:

103,2 млрд грн на зарплати вчителям через освітню субвенцію;

1,7 млрд грн на закупівлю обладнання та навчання вчителів для викладання предмету «Захист України»;

1,0 млрд грн на придбання шкільних автобусів;

1,4 млрд грн на сучасні засоби навчання та мультимедійне обладнання для Нової української школи;

100 млн грн на підвищення кваліфікації вчителів;

500 млн грн на оснащення навчально-практичних центрів професійної освіти;

300 млн грн на освіту дітей з особливими освітніми потребами.

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