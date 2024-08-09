У Держбюджеті на 2024 рік передбачено 2,5 млрд гривень на шкільні укриття, що в майже 2 рази більше, ніж торік

У бюджеті на 2024 рік передбачено 2,5 млрд грн для будівництва шкільних укриттів, що в 1,7 раза більше, ніж у 2023 році. Завдяки цим коштам планується облаштувати близько 57 укриттів у 12 областях України, зокрема у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.
За словами заступника Міністра фінансів Романа Єрмоличева, забезпечення безпеки учнів і вчителів під час навчання є пріоритетом, особливо в умовах повномасштабної війни. Виділені кошти дозволять модернізувати заклади освіти, закупити необхідне обладнання та матеріали, а також реалізувати додаткові заходи для безпеки школярів.
Крім цього, у державному бюджеті на 2024 рік передбачено:
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