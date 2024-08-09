В Іспанії чоловік облив водою стародавні наскельні малюнки, щоб зробити вдалі фото для соцмереж

Влада розслідує випадок завдання шкоди історичній спадщині.

В Іспанії чоловік поливав наскельні малюнки водою, аби вони краще вийшли на фото для соцмереж. Влада розслідує випадок завдання шкоди історичній спадщині. Про це повідомляє CNN із посиланням на Цивільну гвардію Іспанії.

Правоохоронці відкрили провадження проти 39-річного іспанця у справі злочину проти історичної спадщини.

Так, внаслідок контакту з водою постраждали малюнки в різних місцях гірського хребта в регіоні Сьєра-сюр-де-Хаен – усі вони внесені до переліку культурної спадщини країни.

На фото, які винуватець опублікував у соцмережі, за словами правоохоронців, видно, що печерні малюнки поливали водою, аби на знімках вони мали чіткіший вигляд.

Пошкоджені зображення зроблені на вапняку, який у своєму складі має водорозчинні солі. При попаданні на малюнки води, солі розчиняються і проявляються на поверхні скелі, коли вода випаровується. Це залишає зверху на зображеннях шар забарвленої солі.

Правоохоронці закликали жителів повідомляти про будь-які ознаки пошкодження або вандалізму наскельних малюнків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.