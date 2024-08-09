У Костянтинівці різко зросла кількість жертв російського удару

Міністр внутрішних справ Ігор Клименко повідомив, що під час обстрілу були пошкоджені також житлові будинки, магазини та більше десятка автомобілів.

Фото: ДСНС

Як ми писали, прифронтова Костянтинівка Донецької області постраждала внаслідок російського обстрілу. Зафіксовано влучання у ТЦ, супермаркет, також постраждало відділення "Нової пошти". Станом на цю хвилину кількість жертв зросла до 10, ще 35 людей постраждали. Пошуково-рятувальна оперіція триває, повідомив міністр внутрішних справ Ігор Клименко.

Під час обстрілів були пошкоджені також житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів.

На місці працюють ДСНС, поліція із залученням підрозділу парамедиків.

Фото: ДСНС

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