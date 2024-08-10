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У Голосіївському районі у Києві облаштували нову смугу для громадського транспорту

09:40, 10 серпня 2024
На локації встановили відповідні дорожні знаки та нанесли дорожню розмітку.
У Голосіївському районі у Києві облаштували нову смугу для громадського транспорту
Джерело фото: КМДА
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У Голосіївському районі столиці на вулиці Михайла Максимовича дорожники облаштували ще одну смугу для громадського транспорту. Як пишуть у КМДА, на локації встановили відповідні дорожні знаки та нанесли дорожню розмітку.

Впровадження таких смуг дозволяє громадському транспорту рухатися швидше, а це зменшує інтервал руху між транспортними засобами, що дозволяє перевезти більше пасажирів за коротший час, не збільшуючи кількість рухомого складу.

Смугами для громадського транспорту також безперешкодно можна пересуватися на велосипедах. А от водіям і водійкам приватних автомобілів при виїзді на виділену смугу загрожує адміністративна відповідальність згідно з частиною 3 статті 122 КУпАП.

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