У Голосіївському районі у Києві облаштували нову смугу для громадського транспорту

На локації встановили відповідні дорожні знаки та нанесли дорожню розмітку.

Джерело фото: КМДА

У Голосіївському районі столиці на вулиці Михайла Максимовича дорожники облаштували ще одну смугу для громадського транспорту. Як пишуть у КМДА, на локації встановили відповідні дорожні знаки та нанесли дорожню розмітку.

Впровадження таких смуг дозволяє громадському транспорту рухатися швидше, а це зменшує інтервал руху між транспортними засобами, що дозволяє перевезти більше пасажирів за коротший час, не збільшуючи кількість рухомого складу.

Смугами для громадського транспорту також безперешкодно можна пересуватися на велосипедах. А от водіям і водійкам приватних автомобілів при виїзді на виділену смугу загрожує адміністративна відповідальність згідно з частиною 3 статті 122 КУпАП.

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