Практика судов
  1. В Украине

В Голосеевском районе в Киеве обустроили новую полосу для общественного транспорта

09:40, 10 августа 2024
На локации установили соответствующие дорожные знаки и нанесли дорожную разметку.
В Голосеевском районе в Киеве обустроили новую полосу для общественного транспорта
Источник фото: КГГА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Голосеевском районе столицы по улице Михаила Максимовича дорожники обустроили еще одну полосу для общественного транспорта. Как пишут в КГГА, на локации установили соответствующие дорожные знаки и нанесли дорожную разметку.

Внедрение таких полос позволяет общественному транспорту двигаться быстрее, а это уменьшает интервал движения между транспортными средствами, что позволяет перевезти больше пассажиров за более короткое время, не увеличивая количество подвижного состава.

Полосы для общественного транспорта также беспрепятственно можно передвигаться на велосипедах. А вот водителям и водительницам частных автомобилей при выезде на выделенную полосу грозит административная ответственность согласно части 3 статьи 122 КУоАП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Может ли суд обязать Пенсионный фонд принять конкретное решение и при каких условиях – позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал на особенности определения эффективного способа защиты нарушенного права физического лица с учетом дискреционных полномочий субъекта властных полномочий.

Новых судей будут готовить к осуществлению правосудия по индивидуальным планам

В случае если учебная группа будет менее чем из 7 судей, то их начальная подготовка может проводиться согласно отдельной программе и по индивидуальному плану.

Пошел в ТЦК оформить отсрочку по уходу за больной матерью, но получил повестку – суд признал законным штраф ТЦК 25,5 тысяч грн

Мужчина пошел в ТЦК, чтобы оформить отсрочку, а получил штраф 25,5 тысяч грн – что решил суд.

Законопроект о зарегистрированных партнерствах для разнополых и однополых пар поддержал Комитет по вопросам здоровья нации

Законопроект предлагает ввести регистрируемое партнерство как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей одного или разных полов.

С утвержденным кодом классификации должностей госслужбы согласны только 44% госслужащих – НАДС

Наиболее недовольными результатами классификации должностей оказались государственные служащие наиболее многочисленной категории госслужбы – категории «В».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду