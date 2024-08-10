В Голосеевском районе в Киеве обустроили новую полосу для общественного транспорта

На локации установили соответствующие дорожные знаки и нанесли дорожную разметку.

Источник фото: КГГА

В Голосеевском районе столицы по улице Михаила Максимовича дорожники обустроили еще одну полосу для общественного транспорта. Как пишут в КГГА, на локации установили соответствующие дорожные знаки и нанесли дорожную разметку.

Внедрение таких полос позволяет общественному транспорту двигаться быстрее, а это уменьшает интервал движения между транспортными средствами, что позволяет перевезти больше пассажиров за более короткое время, не увеличивая количество подвижного состава.

Полосы для общественного транспорта также беспрепятственно можно передвигаться на велосипедах. А вот водителям и водительницам частных автомобилей при выезде на выделенную полосу грозит административная ответственность согласно части 3 статьи 122 КУоАП.

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