В Ужгороде суд отменил утверждение плана территории в связи с его несоответствием генеральному плану города

Суд отметил, что проектирование общественных застроек и жилых домов вместо размещения эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий не может считаться уточнением генерального плана населенного пункта или плана зонирования.

Закарпатский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Ужгородского городского совета от 28.02.2023 "Об утверждении детального плана территории, ограниченной улицами Закарпатской, Николая Добролюбова, Ивана Франко и Загорской". Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в соответствии с информацией Государственного земельного кадастра о праве собственности и вещных правах на земельный участок в г. Ужгороде по ул. Закарпатской находится земельный участок площадью 1,45 га с целевым назначением "Для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности".

В генеральном плане указанный земельный участок по функциональному назначению относится к территории промышленных предприятий.

В обжалованном детальном плане этот земельный участок уже отнесен к территории другой общественной застройки (смешанная общественная и жилая застройка), что устанавливает другое функциональное назначение территории.

Суд отметил, что проектирование общественных застроек и жилых домов вместо размещения эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности не может считаться уточнением генерального плана населенного пункта или плана зонирования.

Также при утверждении детального плана территории ответчиком допущено нарушение земельного и градостроительного законодательства.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о несоответствии утвержденного обжалуемым решением Ужгородского городского совета детального плана территории градостроительной документации высшего уровня - Генеральному плану Ужгорода от 04.06.2004г.

Указанное решение поддержал апелляционный суд, после чего оно вступило в законную силу.

С текстом решения можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений №260/5099/23.

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