В Ужгороді суд скасував затвердження плану території у зв’язку з його невідповідністю генеральному плану міста

Суд зазначив, що проєктування громадських забудов та житлових будинків замість розміщення експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств не може вважатися уточненням генерального плану населеного пункту чи плану зонування.

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Закарпатський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Ужгородської міської ради від 28.02.2023 "Про затвердження детального плану території, обмеженої вулицями Закарпатською, Миколи Добролюбова, Івана Франка та Загорською". Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд встановив, що відповідно до інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку у м. Ужгороді по вул. Закарпатській знаходиться земельна ділянка площею 1,45 га із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».

У генеральному плані зазначена земельна ділянка за функціональним призначенням належить до території промислових підприємств.

У оскарженому детальному плані ця земельна ділянка вже віднесена до території іншої громадської забудови (змішана громадська та житлова забудова), що встановлює інше функціональне призначення території.

Суд зазначив, що проєктування громадських забудов та житлових будинків замість розміщення експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості не може вважатися уточненням генерального плану населеного пункту чи плану зонування.

Також при затвердженні детального плану території відповідачем допущено порушення земельного та містобудівного законодавства.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про невідповідність затвердженого оскаржуваним рішенням Ужгородської міської ради детального плану території містобудівній документації вищого рівня - Генеральному плану міста Ужгорода від 04.06.2004р.

Зазначене рішення підтримав апеляційний суд, після чого воно набуло законної сили.

З текстом рішення можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень за № 260/5099/23.

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