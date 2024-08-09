У трьох населених пунктах Донецької області оголошують примусову евакуацію дітей

Ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з трьох населених пунктів області.

Ілюстративне зображення: facebook.com/khersonpolice

У Мінреінтеграції повідомляють, що через безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей із трьох населених пунктів Донеччини. Відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Учасники Коордштабу одноголосно підтримали проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками із селищ Цукурине, Іллінка та села Ізмайлівка Покровського району Донецької області.

Евакуація до безпечних регіонів проводитиметься протягом 60 діб. Для її здійснення буде розгорнуто 1 приймальний пункт. Евакуація здійснюється безкоштовно.

Отримати консультацію можна на гарячій лінію Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911. Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

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