В трех населенных пунктах Донецкой области объявляют принудительную эвакуацию детей

Принято решение о принудительной эвакуации детей из трех населенных пунктов области.

Иллюстративное изображение: facebook.com/khersonpolice

В Минреинтеграции сообщают, что из-за ситуации с безопасностью принято решение о принудительной эвакуации детей из трех населенных пунктов Донетчины. Соответствующее решение согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Участники Коордштаба единогласно поддержали проведение обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями или другими законными представителями из поселков Цукурино, Ильинка и села Измайловка Покровского района Донецкой области.

Эвакуация в безопасные регионы будет проводиться в течение 60 суток. Для ее осуществления будет развернут 1 приемный пункт. Эвакуация производится бесплатно.

Получить консультацию можно на горячей линии Донецкой ОВА по номеру: 0 800 408 911. Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 1548 или написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

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