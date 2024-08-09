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На Закарпатье суд наказал женщину, которая незаконно получила 350 тысяч гривен соцпомощи, якобы как одинокая мать

18:00, 9 августа 2024
На Закарпатье суд наказал женщину, которая незаконно получила 350 тысяч гривен соцпомощи, якобы как одинокая мать
Источник фото: Freepik
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На Закарпатье суд наказал женщину, которая мошенническим образом получила 350 тысяч гривен социальной помощи, якобы как одинокая мать. Приговор по делу №308/11082/22 вынес Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области.

Так, суд назначил местной жительнице два года тюрьмы за мошенничество, но освободил от отбывания наказания с годовым испытательным сроком. Женщину обязали вернуть незаконно полученную помощь.

Как указано в приговоре, многодетная жительница Ужгорода незаконного получила 350 тысяч гривен социальной помощи, якобы как мать-одиночка. Однако она скрыла от управления соцзащиты то, что она проживает с отцом детей в гражданском браке и совместно ведут хозяйство. Таким образом, закарпатка не имела права на получение соцпомощи, как мать-одиночка.

В отношении женщины полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Обвиняемая заключила соглашение о признании виновности с прокурором. Судья исследовал все материалы и признал женщину виновной в уголовном преступлении.

Судья назначил ей два года тюрьмы за мошенничество, но освободил от отбывания наказания с годовым испытательным сроком. Она должна вернуть управлению соцзащиты незаконно полученные 350 тысяч гривен. Приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

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