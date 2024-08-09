На Закарпатті суд покарав жінку, яка незаконно отримала 350 тисяч гривень соцдопомоги, нібито як самотня матір

Жінка отримувала соцвиплати, як одинока матір, хоч проживала з чоловіком у цивільному шлюбі.

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На Закарпатті суд покарав жінку, яка шахрайський чином отримала 350 тисяч гривень соціальної допомоги, нібито як самотня матір. Вирок у справі № 308/11082/22 виніс Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області.

Так, суд призначив місцевій мешканці два роки тюрми за шахрайство, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Жінку зобов’язали повернути незаконно отриману допомогу.

Як вказано у вироку, багатодітна мешканка Ужгорода незаконного отримала 350 тисяч гривень соціальної допомоги, нібито як одинока матір. Однак вона приховала від управління соцзахисту те, що вона проживає із батьком дітей у цивільному шлюбі та вони спільно ведуть господарство. Таким чином, закарпатка не мала права на отримання соцдопомоги, як одинока матір.

Щодо жінки поліція порушила кримінальну справу за фактом шахрайства. Обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості з прокурором. Суддя дослідив усі матеріали та визнав жінку винною у кримінальному правопорушенні.

Суддя призначив їй два роки тюрми за шахрайство, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вона має повернути управлінню соцзахисту незаконно отримані 350 тисяч гривень. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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