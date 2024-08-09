Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Закарпатті суд покарав жінку, яка незаконно отримала 350 тисяч гривень соцдопомоги, нібито як самотня матір

18:00, 9 серпня 2024
Жінка отримувала соцвиплати, як одинока матір, хоч проживала з чоловіком у цивільному шлюбі.
На Закарпатті суд покарав жінку, яка незаконно отримала 350 тисяч гривень соцдопомоги, нібито як самотня матір
Джерело фото: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті суд покарав жінку, яка шахрайський чином отримала 350 тисяч гривень соціальної допомоги, нібито як самотня матір. Вирок у справі № 308/11082/22 виніс Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області.

Так, суд призначив місцевій мешканці два роки тюрми за шахрайство, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Жінку зобов’язали повернути незаконно отриману допомогу.

Як вказано у вироку, багатодітна мешканка Ужгорода незаконного отримала 350 тисяч гривень соціальної допомоги, нібито як одинока матір. Однак вона приховала від управління соцзахисту те, що вона проживає із батьком дітей у цивільному шлюбі та вони спільно ведуть господарство. Таким чином, закарпатка не мала права на отримання соцдопомоги, як одинока матір.

Щодо жінки поліція порушила кримінальну справу за фактом шахрайства. Обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості з прокурором. Суддя дослідив усі матеріали та визнав жінку винною у кримінальному правопорушенні.

Суддя призначив їй два роки тюрми за шахрайство, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вона має повернути управлінню соцзахисту незаконно отримані 350 тисяч гривень. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект про реєстровані партнерства для різностатевих і одностатевих пар підтримав Комітет з питань здоров’я нації

Законопроект пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

З визначеним кодом класифікації посад держслужби згодні лише 44% держслужбовців – НАДС

Найбільш незадоволеними результатами класифікації посад виявилися державні службовці найбільш чисельної категорії держслужби – категорії «В».

В Україні з’явиться Містобудівний кадастр на державному рівні

Кабмін вирішив, що потрібно створити Містобудівний кадастр.

Дизельні генератори не підпадають під спрощений режим сплати митних платежів для ввезення

Депутати повідомили, що прийняли закон про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики, однак одного з найрозповсюдженіших видів генераторів це не торкнулося.

У РСУ та ВРП розповіли, чому до ідеї запровадження обов’язкової спеціалізації суддів у справах про воєнні та військові злочини є зауваження

Визначенню спеціалізації з розгляду справ про воєнні та військові злочини можуть завадити проблеми в суддівських колективах на загальна нестача суддів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області