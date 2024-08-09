В Константиновке резко возросло количество жертв российского удара

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что при обстреле были повреждены также жилые дома, магазины и более десятка автомобилей.

Фото: ГСЧС

Как мы писали, прифронтовая Константиновка Донецкой области пострадала в результате российских обстрелов. Зафиксировано попадание в ТЦ, супермаркет, также пострадало отделение "Новой почты". По состоянию на текущую минуту количество жертв возросло до 10, еще 35 человек пострадали. Поисково-спасательная операция продолжается, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

При обстреле были повреждены также жилые дома, магазины, более десятка автомобилей.

На месте работают ГСЧС, полиция с привлечением подразделения парамедиков.

Фото: ГСЧС

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