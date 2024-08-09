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В Испании мужчина облил водой древние наскальные рисунки, чтобы сделать удачные фото для соцсетей.

19:32, 9 августа 2024
Власти расследуют случай причинения вреда историческому наследию.
В Испании мужчина облил водой древние наскальные рисунки, чтобы сделать удачные фото для соцсетей.
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В Испании мужчина поливал наскальные рисунки водой, чтобы они лучше вышли на фото для соцсетей. Власти расследуют случай причинения вреда историческому наследию. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании.

Правоохранители открыли производство против 39-летнего испанца по делу преступления против исторического наследия.

Так, в результате контакта с водой пострадали рисунки в разных местах горного хребта в регионе Сьерра-сюр-де-Хайен – все они внесены в список культурного наследия страны.

На фото, которые виновник опубликовал в соцсети, по словам правоохранителей, видно, что пещерные рисунки поливали водой, чтобы на снимках они выглядели более четко

Поврежденные изображения сделаны на известняке, который содержит водорастворимые соли. При попадании на рисунки воды соли растворяются и проявляются на поверхности скалы, когда вода испаряется. Это оставляет сверху на изображениях слой окрашенной соли.

Правоохранители призвали жителей сообщать о каких-либо признаках повреждения или вандализма наскальных рисунков.

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