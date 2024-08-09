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В Госбюджете на 2024 год предусмотрено 2,5 млрд гривен на школьные укрытия, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году

19:46, 9 августа 2024
Государство инвестирует 2,5 млрд гривен в 2024 году для защиты учеников в 12 областях.
В Госбюджете на 2024 год предусмотрено 2,5 млрд гривен на школьные укрытия, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году
Источник фото: nus.org.ua
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В бюджете на 2024 год предусмотрено 2,5 млрд грн для строительства школьных укрытий, что в 1,7 раза больше, чем в 2023 году. Благодаря этим средствам планируется обустроить около 57 укрытий в 12 областях Украины, в частности в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

По словам заместителя Министра финансов Романа Ермоличева, обеспечение безопасности учеников и учителей во время обучения является приоритетом, особенно в условиях полномасштабной войны. Выделенные средства позволят модернизировать учебные заведения, закупить необходимое оборудование и материалы, а также реализовать дополнительные меры для безопасности школьников.

Кроме этого, в государственном бюджете на 2024 год предусмотрено:

  • 103,2 млрд грн на зарплаты учителям через образовательную субвенцию;
  • 1,7 млрд грн на закупку оборудования и обучение учителей для преподавания предмета "Защита Украины";
  • 1,0 млрд грн на приобретение школьных автобусов;
  • 1,4 млрд грн на современные средства обучения и мультимедийное оборудование для Новой украинской школы;
  • 100 млн грн на повышение квалификации учителей;
  • 500 млн грн на оснащение учебно-практических центров профессионального образования;
  • 300 млн грн на образование детей с особыми образовательными потребностями.

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