В Госбюджете на 2024 год предусмотрено 2,5 млрд гривен на школьные укрытия, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году

В бюджете на 2024 год предусмотрено 2,5 млрд грн для строительства школьных укрытий, что в 1,7 раза больше, чем в 2023 году. Благодаря этим средствам планируется обустроить около 57 укрытий в 12 областях Украины, в частности в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
По словам заместителя Министра финансов Романа Ермоличева, обеспечение безопасности учеников и учителей во время обучения является приоритетом, особенно в условиях полномасштабной войны. Выделенные средства позволят модернизировать учебные заведения, закупить необходимое оборудование и материалы, а также реализовать дополнительные меры для безопасности школьников.
Кроме этого, в государственном бюджете на 2024 год предусмотрено:
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