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Кабмин внес изменения в правила пересечения границы – будут проверять данные путешественников из всех реестров

14:45, 9 августа 2024
Госпогранслужбе дали право в электронном виде получать данные о гражданах из всех реестров и баз, в том числе информацию с ограниченным доступом.
Кабмин внес изменения в правила пересечения границы – будут проверять данные путешественников из всех реестров
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Данные об украинцах, пересекающих границу на выезд, смогут проверяться автоматически из разных баз и реестров. Соответствующие изменения на своем заседании 9 августа внес Кабмин.

Речь идет об изменениях к Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины с целью обеспечения органам охраны Государственной пограничной службы во время осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска доступа к информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем или администратором которых являются органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», этими изменениями установлено, что с целью проверки паспортных и подтверждающих документов уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы бесплатно, в частности путем электронного информационного взаимодействия, получают информацию, в том числе из информационных (автоматизированных), информационно-коммуникационных систем и справочные системы, реестры и банки данных, держателем (администратором) которых являются органы государственной власти или органы местного самоуправления, в частности информацию с ограниченным доступом. Использование такой информации производится с соблюдением законодательства о защите персональных данных.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине действует порядок, согласно которому Государственная пограничная служба, получив поручение от определенных органов, имеет право провести «дополнительное изучение вопроса о наличии законных оснований для пересечения государственной границы лицами».

Речь идет о Порядке предоставления Государственной пограничной службе и выполнении ею поручений уполномоченных государственных органов в отношении лиц, пересекающих государственную границу, утвержденного еще в 2013 году постановлением Кабмина №280.

Также мы писали о судебном деле, по обстоятельствам которого мужчина при пересечении границы предъявил справку ВЛК о непригодности с исключением из военного учета, но его не пропустили из-за реакции системы Гарт-1.

По этому делу от 18 апреля 2024 г. по делу №260/3528/22 Верховный Суд указал, что наличие или совпадение информации о лице в оперативных базах данных системы «Гарт-1» автоматизированно запрещает лицу право пересечения государственной границы, несмотря на справку ВЛК о непригодность.

Автор: Наталя Мамченко 

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