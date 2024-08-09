Бухгалтерка не змогла пояснити їхнє походження.

Джерело фото: БЕБ

У багажнику бухгалтерки компанії, яка постачала продукти для Міноборони, знайшли €4,7 млн готівки. Протягом 2022-2023 років ця компанія поставила Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ.

9 серпня у БЕБ повідомили, що детективи в рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.

Кошти перевозила бухгалтерка компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.

«Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти», - пишуть у БЕБ.

Наразі досудове розслідування за ч.3 ст. 212 та ч.2 ст 209 Кримінального кодексу України триває.

Як писала «Судово-юридична газета», в рамках розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків детективи БЕБ провели обшуки в офісних приміщеннях компаній, які займаються постачанням продуктів харчування для Міноборони.

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