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БЕБ провело обшуки у компаній, які займаються постачанням продуктів харчування для Міноборони

12:41, 7 серпня 2024
Обшуки проводять в рамках розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків.
БЕБ провело обшуки у компаній, які займаються постачанням продуктів харчування для Міноборони
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В рамках розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків детективи ТУ БЕБ у Київській області провели обшуки в офісних приміщеннях компаній, які займаються постачанням продуктів харчування для Міністерства оборони України.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України.  

Як зазначається, слідчі дії відбуваються на підставі ухвали суду задля виявлення та вилучення документів й чорнової бухгалтерії та жодним чином не перешкоджають законній діяльності підприємства.

Раніше під час аналізу податкових накладних аналітики Теруправління БЕБ зʼясували, що лише протягом 2022-2023 років на адресу Міністерства оборони здійснено поставку продуктів харчування на загальну суму 14,5 млрд грн з ПДВ.

«Досудовим розслідуванням було встановлено, що службові особи зазначених підприємств документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними компаніями, що мають ознаки фіктивності.

У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ», - пишуть у Бюро.

Повідомляється, що АРМА на виконання запиту детективів БЕБ виявило майже на мільярд гривень активів фігурантів кримінального провадження.

Наразі триває досудове розслідування.

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