У РСУ та ВРП розповіли, чому до ідеї запровадження обов’язкової спеціалізації суддів у справах про воєнні та військові злочини є зауваження

Визначенню спеціалізації з розгляду справ про воєнні та військові злочини можуть завадити проблеми в суддівських колективах на загальна нестача суддів.

Джерело фото: ТУ ДСА в Волинській області

У Раді суддів України та Вищій раді правосуддя повідомили, чому вкрай обережно ставляться до ідеї Верховної Ради запровадити обов’язкову спеціалізацію суддів загальних місцевих та апеляційних судів щодо розгляду справ про воєнні та військові злочини.

Нагадаємо, у Верховній Раді ще у минулому році було зареєстровано законопроект № 10301 від 29 листопада 2023 року, який передбачає запровадження в судах загальної юрисдикції спеціалізацію суддів зі здійснення кримінального провадження у справах про військові кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Визначати відповідну спеціалізацію суддів запропоновано зборам суддів. Розглядати справи запропоновано перш за все суддям кримінальної спеціалізації.

Разом з тим, у судовій спільноті до пропозицій законопроекту виникли зауваження.

Як повідомив 8 серпня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики голова Ради суддів України Богдан Моніч, визначення в судах спеціалізації щодо розгляду справ про воєнні та військові злочини, може привести лише к виникненню додаткових конфліктних ситуацій в колективах судів.

«Прийняття даного законопроекту не є доцільним. Збори суддів і зараз за потреби можуть визначати спеціалізацію з розгляду тих чи інших справ. До того ж бувають випадки так званої «диктатури більшості», коли більшість суддів того чи іншого суду не хоче розглядати справи певної категорії і майже примусово визначає інших суддів для розгляду тих справ, які не бажає розглядати. На нашу думку, справи зазначеної категорії мають розглядати усі судді того чи іншого суду», - розповів Богдан Моніч.

У свою чергу член Вищої ради правосуддя Юлія Бокова зазначила, що наразі є проблема з кадровим складом судів взагалі, що може позначитися і на визначені спеціалізації щодо розгляду справ про воєнні та військові злочини.

«Зараз не вистачає суддів в багатьох судах, що може позначитися на визначенні спеціалізації. Краще дочекатися великого добору суддів і потім повернутися до обговорення проблеми», - розповіла Юлія Бокова.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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