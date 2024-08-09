Дизельные генераторы не подпадают под упрощенный режим уплаты таможенных платежей для ввоза

Депутаты сообщили, что приняли закон об освобождении от пошлины и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики, однако один из самых распространенных видов генераторов это не затронуло.

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Как известно, Верховная Рада 16 июля приняла законы, предусматривающие освобождение от пошлин и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики (в частности законопроекты 11258 и 11259).

Депутаты отрапортовали, что таким образом гражданам будет проще обеспечить себя автономным источником электроэнергии, ведь стоимость генераторов в результате таких изменений должна упасть.

Впрочем, есть нюанс. Один из наиболее распространенных видов генераторов – дизельный – под новый закон не подпадает.

Так, 27 июля 2024 г., вступили в силу Законы №3853-IX и №3854-IX от 16.07.2024, предусматривающие применение освобождения от уплаты таможенных платежей при ввозе отдельных видов товаров.

Законом №3854-IX освобождаются от уплаты только генераторы (электрогенераторные установки с поршневым двигателем с искровым зажиганием), имеющие коды согласно УКТ ВЭД: 8502 20 40 90, 8502 20 60 90, 8502 20 80 90.

Но дизельный генератор (электрогенераторные установки с поршневым двигателем внутреннего сгорания с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем) имеет код согласно УКТ ВЭД: 8502 12 00 90. И о нем в законе 3854-IX речь не идет.

Таким образом, изменения не затронули один из наиболее распространенных видов генераторов.

Следует также отметить, что во исполнение указанных законов 9 августа Кабмин внес изменения в постановление КМУ от 27.09.2022 №1091 «Об утверждении перечня отдельных товаров, ввоз которых на таможенную территорию Украины и/или перемещение по территории Украины транзитом осуществляется без предоставления таможенным органам обеспечения уплаты таможенных платежей» с целью упрощения требований законодательства Украины в части обеспечения уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины и/или перемещения по территории Украины транзитом товаров, способствующих восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.

Изменения предусматривают приведение перечня отдельных товаров, ввоз которых на таможенную территорию или перемещение по территории Украины транзитом осуществляется без предоставления таможенным органам обеспечения уплаты таможенных платежей, в соответствии с положениями упомянутых законов №3854-IX «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об освобождении от налогообложения ввозным таможенной пошлиной товаров для нужд производства и/или ремонта машин механизированного разминирования, товаров, способствующих восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, и по отдельным особенностям таможенного оформления товаров, предназначенных для нужд безопасности и обороны» и №3853-IX «О внесении изменений в подраздел 2 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу товаров для нужд производства и/или ремонта машин механизированного разминирования», которым предусмотрено, что при ввозе на таможенную территорию Украины освобождено от налогообложения ввозной пошлиной и налогом на добавленную стоимость товары по определенным кодам согласно УКТ ВЭД, в частности электрогенераторное оборудование, оборудование для ветровой и солнечной генерации, аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности), а также товары в рамках соглашений, финансирование по которым производится за счет Секретариата Энергетического Сообщества.

Впрочем, как уже было сказано, они не коснутся дизельных генераторов.

Автор: Наталя Мамченко

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