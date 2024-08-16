Стоимость генераторов не упадет, потому что от уплаты налога освободят только ввоз генераторов для собственного потребления, и то не всех

Кроме того, что дизельные генераторы не подпадают под упрощенный режим уплаты таможенных платежей для ввоза, НДС должен уплачиваться, если генераторы завозят для перепродажи.

Действительно ли отменены налоговые и таможенные пошлины для ввоза генераторов и аккумуляторов – этим вопросом заинтересовался член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Федиенко и направил соответствующее обращение в Налоговую службу. Как оказалось, под налоговые упрощения подпадает лишь небольшая категория.

«К сведению операторов связи. Речь идет о генераторах и аккумуляторах для ваших узлов связи.

Согласно разъяснению, которое я получил от налоговой, для группы товаров генераторы и аккумуляторы действительно отменены налоговые и таможенные пошлины, но при условии если вы завозите эту группу товаров для собственных нужд.

То есть, вы оператор, закупили где-то за границей генераторы и аккумуляторы для собственных нужд (без перепродажи) – тогда вы освобождаетесь от уплаты НДС.

Если вы покупаете у предприятия завезшего эту группу товаров на перепродажу, тогда ни для предприятия ни для вас уплата НДС не отменяется.

На мой взгляд, это уже не равные рыночные условия» - отметил он.

Как следует из ответа Налоговой службы, режим освобождения от налогообложения НДС, установленный пунктом 87-1 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса, применяется исключительно к операциям по ввозу на таможенную территорию Украины (в том числе перемещение (пересылка) в международных почтовых и экспресс-отправлениях ) в таможенном режиме импорта товаров, определенных пунктом 9-36 раздела XXI Заключительные и переходные положения Таможенного кодекса Украины.

В то же время, нормы пункта 87 подраздела 2 раздела ХХ НКУ не предусматривают применение режима освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость по поставке товаров, определенных пунктом 9-36 раздела ХХІ ТКУ на таможенной территории Украины.

Следовательно, операции по снабжению на таможенной территории товаров (т.е. генераторов и аккумуляторов) подлежат налогообложению НДС в общеустановленном порядке по ставке 20%.

Кроме того, напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 27 июля 2024 г., вступили в силу Законы №3853-IX и №3854-IX от 16.07.2024, которые предусматривают применение освобождения от уплаты таможенных платежей при ввозе отдельных видов товаров.

Законом №3854-IX освобождаются от уплаты только генераторы (электрогенераторные установки с поршневым двигателем с искровым зажиганием), имеющие коды согласно УКТ ВЭД: 8502 20 40 90, 8502 20 60 90, 8502 20 80 90.

Но дизельный генератор (электрогенераторные установки с поршневым двигателем внутреннего сгорания с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем) имеет код согласно УКТ ВЭД: 8502 12 00 90. И о нем в соответствующем законе 3854-IX речь не идет.

Таким образом, изменения не затронули один из наиболее распространенных видов генераторов.

Автор: Наталья Мамченко

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