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Стоимость генераторов не упадет, потому что от уплаты налога освободят только ввоз генераторов для собственного потребления, и то не всех

12:09, 16 августа 2024
Кроме того, что дизельные генераторы не подпадают под упрощенный режим уплаты таможенных платежей для ввоза, НДС должен уплачиваться, если генераторы завозят для перепродажи.
Стоимость генераторов не упадет, потому что от уплаты налога освободят только ввоз генераторов для собственного потребления, и то не всех
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Действительно ли отменены налоговые и таможенные пошлины для ввоза генераторов и аккумуляторов – этим вопросом заинтересовался член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Федиенко и направил соответствующее обращение в Налоговую службу. Как оказалось, под налоговые упрощения подпадает лишь небольшая категория.

«К сведению операторов связи. Речь идет о генераторах и аккумуляторах для ваших узлов связи.

Согласно разъяснению, которое я получил от налоговой, для группы товаров генераторы и аккумуляторы действительно отменены налоговые и таможенные пошлины, но при условии если вы завозите эту группу товаров для собственных нужд.

То есть, вы оператор, закупили где-то за границей генераторы и аккумуляторы для собственных нужд (без перепродажи) – тогда вы освобождаетесь от уплаты НДС.

Если вы покупаете у предприятия завезшего эту группу товаров на перепродажу, тогда ни для предприятия ни для вас уплата НДС не отменяется.

На мой взгляд, это уже не равные рыночные условия» - отметил он.

Как следует из ответа Налоговой службы, режим освобождения от налогообложения НДС, установленный пунктом 87-1 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса, применяется исключительно к операциям по ввозу на таможенную территорию Украины (в том числе перемещение (пересылка) в международных почтовых и экспресс-отправлениях ) в таможенном режиме импорта товаров, определенных пунктом 9-36 раздела XXI Заключительные и переходные положения Таможенного кодекса Украины.

В то же время, нормы пункта 87 подраздела 2 раздела ХХ НКУ не предусматривают применение режима освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость по поставке товаров, определенных пунктом 9-36 раздела ХХІ ТКУ на таможенной территории Украины.

Следовательно, операции по снабжению на таможенной территории товаров (т.е. генераторов и аккумуляторов) подлежат налогообложению НДС в общеустановленном порядке по ставке 20%.

Кроме того, напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 27 июля 2024 г., вступили в силу Законы №3853-IX и №3854-IX от 16.07.2024, которые предусматривают применение освобождения от уплаты таможенных платежей при ввозе отдельных видов товаров.

Законом №3854-IX освобождаются от уплаты только генераторы (электрогенераторные установки с поршневым двигателем с искровым зажиганием), имеющие коды согласно УКТ ВЭД: 8502 20 40 90, 8502 20 60 90, 8502 20 80 90.

Но дизельный генератор (электрогенераторные установки с поршневым двигателем внутреннего сгорания с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем) имеет код согласно УКТ ВЭД: 8502 12 00 90. И о нем в соответствующем законе 3854-IX речь не идет.

Таким образом, изменения не затронули один из наиболее распространенных видов генераторов.

Автор: Наталья Мамченко 

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