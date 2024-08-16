Государству удалось вернуть незаконно приватизированный земельный участок воинской части в Киевской области

Минобороны восстановило контроль над стратегической землей воинской части после незаконной приватизации.

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Министерство обороны Украины совместно с Министерством юстиции успешно восстановило права государства на земельный участок, который был незаконно приватизирован на территории действующей воинской части в Киевской области. Это решение предотвратило угрозу боеспособности подразделения и обеспечило его нормальное функционирование. Об этом сообщили в ведомстве.

Благодаря отмене незаконной регистрации, военная часть смогла вернуться к полноценному выполнению своих обязанностей. Главное управление земель обороны и фондов Минобороны подчеркнуло стратегическое значение таких территорий и сообщило о постоянном мониторинге и мерах по обжалованию неправомерных решений государственных регистраторов и нотариусов для защиты интересов государства.

Этот случай подчеркивает важность оперативного реагирования на попытки незаконного завладения землями обороны, особенно в условиях войны, когда каждый военный объект имеет критическое значение для национальной безопасности.

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