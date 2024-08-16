Украинцам объяснили, как получить «Доступные лекарства», если в населенном пункте нет аптеки

Бывают случаи, когда в городе или селе нет аптеки, отпускающей «Доступные лекарства».

Украинцы могут получить «Доступные лекарства» в любом населенном пункте, где есть аптека или аптечный пункт, участвующие в программе реимбурсации.

Национальная служба здоровья Украины объяснила, что делать, если в вашем городе или селе нет аптеки, отпускающей «Доступные лекарства».

Как получить «Доступные лекарства», если рядом нет аптеки:

Проверить наличие аптеки, которая отпускает «Доступные лекарства» в вашем или ближайшем к вашему населенному пункту, можно на дашборде «Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по еРецепту».

Если такой аптеки нет в вашем селе, то «Доступные лекарства» можно получить в любой аптеке, расположенной в ближайшем поселке или городе.

При необходимости лекарства можно поехать самостоятельно или попросить родных, соседей или знакомых.

Кроме того, недавно появилась опция заказать «Доступные лекарства» Укрпочтой. Для заказа следует позвонить в контакт-центр Укрпочты по номеру 0800300545 и следовать подсказкам в голосовом меню для связи со специалистом.

Отмечается, что наркотические препараты и инсулин не подлежат заказу и доставке по Укрпочте.

«Также советуем жителям населенных пунктов, в которых нет аптеки, отпускающей «Доступные лекарства», обращаться к местным властям по этому вопросу. Ведь местные власти отвечают, в том числе и за доступность медицины в общине и имеют возможности привлекать частный аптечный сектор в социальное партнерство с государством», - пояснили в НСЗУ.

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