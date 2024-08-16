Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Украинцам объяснили, как получить «Доступные лекарства», если в населенном пункте нет аптеки

13:52, 16 августа 2024
Бывают случаи, когда в городе или селе нет аптеки, отпускающей «Доступные лекарства».
Украинцам объяснили, как получить «Доступные лекарства», если в населенном пункте нет аптеки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы могут получить «Доступные лекарства» в любом населенном пункте, где есть аптека или аптечный пункт, участвующие в программе реимбурсации.

Национальная служба здоровья Украины объяснила, что делать, если в вашем городе или селе нет аптеки, отпускающей «Доступные лекарства».

Как получить «Доступные лекарства», если рядом нет аптеки:

  • Проверить наличие аптеки, которая отпускает «Доступные лекарства» в вашем или ближайшем к вашему населенному пункту, можно на дашборде «Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по еРецепту».
  • Если такой аптеки нет в вашем селе, то «Доступные лекарства» можно получить в любой аптеке, расположенной в ближайшем поселке или городе.

При необходимости лекарства можно поехать самостоятельно или попросить родных, соседей или знакомых.

Кроме того, недавно появилась опция заказать «Доступные лекарства» Укрпочтой. Для заказа следует позвонить в контакт-центр Укрпочты по номеру 0800300545 и следовать подсказкам в голосовом меню для связи со специалистом.

Отмечается, что наркотические препараты и инсулин не подлежат заказу и доставке по Укрпочте.

«Также советуем жителям населенных пунктов, в которых нет аптеки, отпускающей «Доступные лекарства», обращаться к местным властям по этому вопросу. Ведь местные власти отвечают, в том числе и за доступность медицины в общине и имеют возможности привлекать частный аптечный сектор в социальное партнерство с государством», - пояснили в НСЗУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исправить отсутствие данных о статусе военнослужащего в Армия+ можно без визита в ТЦК, но не всем

Военнослужащие не находят себя в приложении Армия+ - Минобороны объяснило, как это исправить.

Кабмин упростил порядок получения отсрочки для смотрителей

Правительство несколько упростило порядок получения отсрочки для лиц, ухаживающих или содержащих своих родственников.

Мужчин от 17 до 25 будут брать на военный учет без прохождения ВЛК - Кабмин

Парней до 25 лет будут брать на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии, в том числе тех, кто находится за границей.

Проверить повестку от ТЦК можно будет через Резерв+

С помощью Резерв+ можно будет проверить силу повестки от ТЦК, которая сформирована через Реестр «Оберег».

За неуважение к суду смогут оштрафовать до 6800 грн, за неявку в суд – до 12 тысяч грн

Верховная Рада увеличит размер штрафов за неуважение и неявку в суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду