Українцям пояснили, як отримати «Доступні ліки», якщо у населеному пункті немає аптеки

Українці можуть отримати «Доступні ліки» в будь-якому населеному пункті, де є аптека чи аптечний пункт, які беруть участь у програмі реімбурсації.
Національна служба здоров'я України пояснила, що робити, якщо у вашому місті чи селі нема аптеки, яка відпускає «Доступні ліки».
Як отримати «Доступні ліки», якщо поряд немає аптеки:
За необхідністю ліки можна поїхати самостійно або попросити рідних, сусідів чи знайомих.
Крім того, віднедавна з’явилась опція замовити «Доступні ліки» Укрпоштою. Для замовлення слід зателефонувати до контакт-центру Укрпошти за номером 0 800 300 545 та слідувати підказкам у голосовому меню для зв’язку з фахівцем.
Наголошується, що наркотичні препарати та інсулін не підлягають замовленню та доставці через Укрпошту.
«Також радимо мешканцям населених пунктів, в яких немає аптеки, що відпускає «Доступні ліки», звертатися до місцевої влади з цим питанням. Адже місцева влада відповідає, в тому числі і за доступність медицини в громаді та має можливості залучати приватний аптечний сектор до соціального партнерства з державою», - пояснили в НСЗУ.
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