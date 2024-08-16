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Українцям пояснили, як отримати «Доступні ліки», якщо у населеному пункті немає аптеки

13:52, 16 серпня 2024
Трапляються випадки, коли у місті чи селі немає аптеки, яка відпускає «Доступні ліки».
Українцям пояснили, як отримати «Доступні ліки», якщо у населеному пункті немає аптеки
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Українці можуть отримати «Доступні ліки» в будь-якому населеному пункті, де є аптека чи аптечний пункт, які беруть участь у програмі реімбурсації.

Національна служба здоров'я України пояснила, що робити, якщо у вашому місті чи селі нема аптеки, яка відпускає «Доступні ліки».

Як отримати «Доступні ліки», якщо поряд немає аптеки:

  • Перевірити наявність аптеки, яка відпускає «Доступні ліки» у вашому чи найближчому до вашого населеного пункту, можна на дашборді «Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом».
  • Якщо такої аптеки немає у вашому селі, то «Доступні ліки» можливо отримати у будь-якій аптеці, що розташована у найближчому селищі або місті.

За необхідністю ліки можна поїхати самостійно або попросити рідних, сусідів чи знайомих.

Крім того, віднедавна з’явилась опція замовити «Доступні ліки» Укрпоштою. Для замовлення слід зателефонувати до контакт-центру Укрпошти за номером 0 800 300 545 та слідувати підказкам у голосовому меню для зв’язку з фахівцем.

Наголошується, що наркотичні препарати та інсулін не підлягають замовленню та доставці через Укрпошту.

«Також радимо мешканцям населених пунктів, в яких немає аптеки, що відпускає «Доступні ліки», звертатися до місцевої влади з цим питанням. Адже місцева влада відповідає, в тому числі і за доступність медицини в громаді та має можливості залучати приватний аптечний сектор до соціального партнерства з державою», - пояснили в НСЗУ.

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