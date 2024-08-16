Практика судів
  1. В Україні

ВАКС відклав засідання з обрання запобіжного заходу голові АМКУ Кириленку, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 56 млн грн

11:47, 16 серпня 2024
Засідання з обрання запобіжного заходу очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку перенесли на 20 серпня.
ВАКС відклав засідання з обрання запобіжного заходу голові АМКУ Кириленку, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 56 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд 15 серпня почав обирати запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку. Однак засідання відклали на 20 серпня.

Як пояснив слідчий суддя, все через його надмірну завантаженість, у тому числі й іншими справами. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Як повідомлялося, 14 серпня НАБУ і САП оголосили підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації керівнику АМКУ Павлу Кириленку

За даними слідства, у 2020−2023, обіймаючи посаду керівника ОВА, підозрюваний набув 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Зазначається, що йдеться про сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, два гаражних бокси, шість паркомісць, три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3.

Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн.

Крім того, за даними НАБУ, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За неповагу до суду зможуть оштрафувати до 6800 грн, за неявку до суду - до 12 тисяч грн

Верховна Рада збільшить розмір штрафів за неповагу та неявку до суду.

Вартість генераторів не впаде, бо від сплати податку звільнять лише ввезення генераторів для власного вжитку, і то не всіх

Окрім того, що дизельні генератори не підпадають під спрощений режим сплати митних платежів для ввезення, ПДВ має сплачуватися, якщо генератори завозять для перепродажу.

Відомі перші кандидати на посаду членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів

Документи на посади членів Ради правосуддя можна подати до 19 серпня.

Адвокати не повинні втручатися у процеси мобілізації – Волинський ТЦК

У Волинському обласному ТЦК заявили, що адвокати не мають права втручатися у процеси мобілізації.

Україна не визнаватиме юрисдикцію МКС по воєнних злочинах протягом 7 років після ратифікації Римського статуту, якщо обвинувачуються громадяни України

Законопроект про ратифікацію Римського статуту передбачає, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йтиме мова про українських громадян.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду