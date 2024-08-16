ВАКС відклав засідання з обрання запобіжного заходу голові АМКУ Кириленку, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 56 млн грн

Засідання з обрання запобіжного заходу очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку перенесли на 20 серпня.

Вищий антикорупційний суд 15 серпня почав обирати запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку. Однак засідання відклали на 20 серпня.

Як пояснив слідчий суддя, все через його надмірну завантаженість, у тому числі й іншими справами. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Як повідомлялося, 14 серпня НАБУ і САП оголосили підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації керівнику АМКУ Павлу Кириленку.

За даними слідства, у 2020−2023, обіймаючи посаду керівника ОВА, підозрюваний набув 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Зазначається, що йдеться про сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, два гаражних бокси, шість паркомісць, три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3.

Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн.

Крім того, за даними НАБУ, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

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