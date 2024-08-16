Україна може повернутися до графіків відключення світла наступного тижня, – Міненерго

Зростання температури може призвести до нових відключень електрики в Україні – заступниця міністра енергетики.

Наступного тижня Україна може знову вдатися до графіків відключень електроенергії через очікуване підвищення температури та зростання споживання електрики. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

За словами Гринчук, з початком вихідних очікується суттєве підвищення температури, що спричинить збільшення споживання електроенергії. «Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня, може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень», – зазначила вона.

Водночас Гринчук повідомила, що енергетики активно проводять ремонтні роботи на енергетичних об'єктах та планують введення додаткових потужностей генерації.

Вона також закликала українців раціонально використовувати електроенергію, особливо в години пікових навантажень. Заступниця міністра звернулася до бізнесу з проханням активніше імплементувати імпорт електроенергії для забезпечення безперебійного постачання та уникнення відключень.

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